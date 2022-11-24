4 человека погибли за сутки в ДТП в Новосибирской области. Фото: ГИБДД по НСО.

В Новосибирской области за 23 ноября 4 человека погибли в авариях. Об этом сообщили в ГИБДД по региону.

Ночью 23 ноября в Болотнинском районе водитель седана «Шкода Октавия» ехал по трассе Р-255 в сторону Новосибирска. На 142 км выехал на встречку. Там врезался в «Тойоту». В ДТП погибли водитель «Шкоды» и его пассажирка. Также пострадал пассажир «Тойоты». Погибшие – 1976 года рождения.

Водитель «ВАЗа» ехал со стороны Карасука по трассе К-17Р в сторону Новосибирска. Совершая обгон, выехал на встречку, где столкнулся с седаном Honda Torneo. Фото: ГИБДД по НСО.

Еще одно смертельное ДТП произошло вечером 23 ноября в Кочковском районе НСО, Водитель «ВАЗа» ехал со стороны Карасука по трассе К-17Р в сторону Новосибирска. Совершая обгон, выехал на встречку, где столкнулся с седаном Honda Torneo. Седаном управлял мужчина 1984 года рождения. Авария стала фатальной для пассажира «ВАЗа», мужчины 1959 года рождения. Водители двух машин получили травмы.

Грузовик на запрещающий сигнал выехал на пути и столкнулся с локомотивом. Фото: ГУ МЧС НСО.

Еще одна смертельная авария, о которой КП-Новосибирск писала ранее, произошла утром 23 ноября на железнодорожном переезде. Там грузовик на запрещающий сигнал выехал на пути и столкнулся с локомотивом. Состав сошел с рельсов, водитель большегруза погиб

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