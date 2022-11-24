ТРЦ «Сибирский Молл» эвакуировали в Новосибирске.
Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ
В четверг, 24 ноября, в Новосибирске эвакуировали ТРЦ «Сибирский Молл». Об этом сообщает корреспондент КП-Новосибирск.
Причина эвакуации неизвестна.
Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ
– Одна из продавщиц сказала, что в здании пахнет дымом. Всех сотрудников и посетителей вывели на улицу, – уточнил корреспондент «Комсомолки».
В чем причина эвакуации, пока не ясно. На место прибыли экстренные службы.
Посетителей и сотрудников вывели на улицу.
Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ
Ранее КП-Новосибирск писала, что эвакуация прошла и в торговом центре «Ройял Парк».
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