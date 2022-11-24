ТРЦ «Сибирский Молл» эвакуировали в Новосибирске. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

В четверг, 24 ноября, в Новосибирске эвакуировали ТРЦ «Сибирский Молл». Об этом сообщает корреспондент КП-Новосибирск.

Причина эвакуации неизвестна. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

– Одна из продавщиц сказала, что в здании пахнет дымом. Всех сотрудников и посетителей вывели на улицу, – уточнил корреспондент «Комсомолки».

В чем причина эвакуации, пока не ясно. На место прибыли экстренные службы.

Посетителей и сотрудников вывели на улицу. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Ранее КП-Новосибирск писала, что эвакуация прошла и в торговом центре «Ройял Парк».

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