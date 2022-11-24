В новосибирской клинике пациенту удалили почку с редкой аномалией

Множественные артерии оплетали почку пациента. Фото: стоп-кадр.

В Новосибирской клинике больному с опухолью удалили почку, оплетенную клубком артерий. Об этом сообщили в пресс-службе Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е.Н. Мешалкина.

Вместо одной или максимум двух артерий, как у здорового человека, у пациента почку питали 7 кровеносных сосудов.

Главной сложностью операции стал риск кровотечения. Однако врачи аккуратно зажали артерии одну за другой, и вырезали почку. Через пять дней пациента выписали из больницы.

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