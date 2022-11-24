В Новосибирске водитель сбил подростков на пешеходном переходе и скрылся. Фото: ГИБДД по Новосибирску.

В четверг, 24 ноября, в Кировском районе Новосибирска неизвестный водитель сбил двух подростков. После аварии он не помог пострадавшим, а сбежал с места ДТП. Его ищет полиция.

– Водитель на неустановленном автомобиле двигался по улице Бронной со стороны улицы А. Чистякова в сторону улицы 18 Бронный переулок. У дома 15 Бронный переулок 33, он сбил двух пешеходов, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, – говорится в сообщении Госавтоинспекции по Новосибирску.

В аварии пострадали подростки 2008 и 2009 годов рождения. Их с различными травмами госпитализировали.

В полиции попросили откликнуться очевидцев ДТП и в дежурную часть полка ДПС ГИБДД УМВД по номерам: 232-23-51, 232-23-21.

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