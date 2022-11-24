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НовостиОбщество24 ноября 2022 6:40

Новосибирская прокуратура ищет 9 пропавших бомбоубежищ

Они находились в собственности мэрии
София БЕРЕЗОВСКАЯ
В Новосибирске ищут 9 пропавших из собственности мэрии бомбоубежищ.

В Новосибирске ищут 9 пропавших из собственности мэрии бомбоубежищ.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске из числа объектов, находящихся в собственности мэрии, исчезли 9 бомбоубежищ и противорадиационных укрытий. Вопрос обсудили на заседании рабочей группы во главе с прокурором Новосибирска Романом Сиваком.

Представителям мэрии, МЧС региона и прокурорам районов города предстоит выяснить, кто незаконно отнял укрытия у муниципалитета.

Городская прокуратура проконтролирует решение задачи рабочей группой.

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