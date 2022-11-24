В новосибирском аэропорту задержали мужчину, пытавшегося незаконно вывезти в Баку 7 млн рублей. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Из новосибирского аэропорта Толмачево гражданин Азербайджана пытался незаконно вывезти 7 млн рублей. Его задержали сотрудники таможенного поста. Направлялся пассажир на рейс Новосибирск-Баку. Для того, чтобы пройти таможенный контроль, нарушитель выбрал «зеленый» коридор.

– Однако таможенники обнаружили в его багаже купюры на сумму, эквивалентную 114 тыс. долларам США. Это более чем в 10 раз превышает норму, которую можно перемещать через границу без декларирования, – говорится в сообщении Сибирского таможенного управления.

В отношении гражданина Азербайджана возбудили уголовное дело за контрабанду денег. Всю сумму изъяли. Её дальнейшую судьбу решит суд.

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