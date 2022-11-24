Ещё 29 школ капитально отремонтируют в Новосибирской области за два года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области в ближайшие 2 года капитально отремонтируют 29 школ. В регионе продолжают реализовывать программу капитального ремонта и оснащения образовательных учреждений. О ремонте еще 29 объектов уведомили в Минпросвещения РФ. Ремонт проведут в 2024-2025 годах.

В Правительстве Новосибирской области рассмотрели вопросы образовательных учреждений региона, а также их текущей деятельности, безопасности. Обсудили вопросы обеспечения школьников питанием. Мероприятие в правительстве провел замгубернатора НСО Сергей Нелюбов.

На заседании обсудили завершение ремонта в школах в этом году. А также поставили задачи на 2024-2025 годы. Нелюбов призвал руководителей организаций и представителей администраций неукоснительно соблюдать сроки сдачи объектов. Контролировать качество работ.

По словам замминистра образования НСО, в 2022-2023 годах в регионе ремонтируют 25 школ. На 22 ноября 2022 года в области завершили работы на 12 объектах. В еще одной школе ремонт завершат к 1 декабря. На части объектов ремонт запланировали и на 2023 год. Также продолжают формировать планы капитальных ремонтов на предстоящие годы.

– Минпросвещения РФ уведомило об отборе 29 объектов, расположенных на территории Новосибирской области, с двухлетним сроком проведения капитального ремонта на общую сумму порядка 2,5 млрд рублей, в том числе: на ремонтные работы более 2,2 млрд рублей; на оснащение – 246,5 млн рублей, – говорится в сообщении Правительства.

Большинство школ, которые отремонтируют, расположены в Новосибирске. Также они находятся в Оби, Болотном и Куйбышеве.

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