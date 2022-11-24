В Новосибирске прораб получил условный срок за смерть пенсионерки, упавшей в шахту лифта общежития НГТУ

Погибшая была опытным строителем. Фото: Предоставлено родственниками потерпевшей

В Новосибирске 43-летний прораб получил срок за смерть пенсионерки при ремонте общежития НГТУ. Трагедия случилась 23 марта в здании на проспекте Карла Маркса, 33а.

По данным следствия, 61-летняя Татьяна устроилась на работу маляром-штукатуром и в первый день вышла на смену. Прораб показал ей место работ и ушел по делам, в этот момент женщина провалилась в шахту лифта. Тело погибшей нашли только к вечеру, она скончалась на месте.

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека. Сын погибшей рассказал, что женщина была опытным строителем, у нее остались четверо внуков.

- Подсудимый полностью признал вину, очень сожалеет о случившемся и раскаивается. Суд приговорил 43-летнего прораба к лишению свободы на срок 2 года условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев, приговор в законную силу не вступил. Сын погибшей не настаивал на строгом наказании прораба, но намерен предъявить иск к подрядной организации о компенсации морального вреда, - сообщила КП-Новосибирск помощник прокурора Ленинского района Александра Федорова.

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