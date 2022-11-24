Мужчина погиб от взрыва котла в гараже под Новосибирском

В Новосибирской области от взрыва котла погиб мужчина. Фото: пресс-служба прокуратуры НСО.

В Карасуке под Новосибирском мужчину убило взрывом печного котла. Об этом в четверг, 24 ноября, сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

ЧП произошло днем 23 ноября. Мужчина ремонтировал отопление в гараже на улице Союзная. Котел взорвался, пострадавшего увезли в больницу, но ожоги оказались смертельными.

Следователи Карасукского района проводят уголовно-процессуальную проверку. Ее результаты проконтролирует районная прокуратура.

Напомним, ранее в Новосибирске из-за взрыва фреона во время заправки холодильника погиб мастер.

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