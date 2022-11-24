В Новосибирске растёт число сработок сигнализаций из-за мишуры и гирлянд

Фото: Пресс-служба АБ ГВАРДИЯ

20.11.2022 г. техник АБ ГВАРДИЯ прибыл в магазин, расположенный на ул. Связистов для того, чтобы разобраться в причине регулярно происходивших за последние сутки ложных срабатываний. Осмотр показал, что в зону действия инфракрасных датчиков, размещенных на потолке, попадает включенная в электросеть новогодняя гирлянда. Её продавцы повесили в магазине днём ранее для украшения и создания праздничного настроения. По рекомендации техника гирлянду в магазине пришлось убрать.

22.11.2022 г. в 23:18 бойцы группы быстрого реагирования, прибывшие по сигналу тревоги в магазин, расположенный в р.п. Колывань, установили, что причиной срабатывания охранной сигнализации стали новогодние украшения. Развешанные по торговому залу нити «дождика» раскачивались от малейшего движения воздуха и датчик сигнализации реагировал на них. Администрации магазина было предложено убрать шевелящиеся украшения.

Фото: Пресс-служба АБ ГВАРДИЯ

23.11.2022 г. в 22:06 по этой же причине (из-за новогодней гирлянды и мишуры) охранная сигнализация сработала в магазине, находящемся в г. Искитим. Это выяснили прибывшие по тревоге бойцы группы быстрого реагирования.

До Нового Года остаётся чуть больше месяца, и, конечно, многие компании захотят к празднику украсить свои магазины, офисы, салоны. Сделать это необходимо так, чтобы украшения не были причиной срабатывания систем охраны.