Новосибирцы заметили солнечное гало морозным утром 24 ноября

На фотографии гало похоже на огонек свечи над высоткой. Фото: Таня ПАВЛОВА.

На рассвете в четверг, 24 ноября, в небе над Новосибирском заметили солнечное гало – красивое природное явление, когда вокруг солнца будто бы образуется корона. Горожане поделились фотографиями в социальных сетях.

– Даже мокрая голова после душа не остановила меня открыть окно и сделать кадр, когда я увидела эту красоту, – рассказала новосибирский фотограф Таня Павлова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Гало фотографировали на улице, из дома и даже из окон автомобилей. Фото: Катерина ЛЮБЧЕНКО.

Гало возникло из-за мороза. Сегодня в Новосибирске – 20 градусов. Лучи солнца на рассвете преломляются в кристаллах льда в воздухе, из-за этого образуется причудливое природное явление. Это же явление увидели жители Алтайского края, там утром похолодало еще сильнее, и гало было более ярким.

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