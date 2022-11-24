В Новосибирске встретили поезд Деда Мороза. Фото: Никита МАНЬКО

В четверг, 24 ноября, в Новосибирск приехал поезд Деда Мороза. Главного зимнего волшебника встретили и взрослые, и детишки. Несмотря на лютый холод, накрывший город с утра, настроение у всех горожан было праздничным.

– Дед Мороз приехал со Снегурочкой. Они поздоровались с новосибирцами. Дедушка вышел на сцену, разузнал, чем славен Новосибирск. Спросил, как настроение у собравшихся, – рассказал корреспондент КП-Новосибирск.

Дед Мороз добавил, что его согревают улыбки сибиряков.

Дедушка привез с собой Снегурочку. Фото: Никита МАНЬКО

В Новосибирске поезд Деда Мороза пробудет до 18:35. Известно, что проход в «волшебный» вагон стоит 1950 для ребенка без сопровождения взрослого. Если идти с родителем, то нужно заплатить 2450 рублей. Фото с Дедом Морозом обойдется в 450 рублей.

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