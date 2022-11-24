Самолет из Владивостока не долетел до Новосибирска из-за больного пассажира

До Новосибирска не долетел самолет из Владивостока. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Утром в четверг, 24 ноября, рейс Владивосток – Новосибирск неожиданно сменил направление. Самолет S7 5204 экстренно развернулся и сел в Благовещенске из-за того, что пассажиру на борту стало плохо. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

Самолет развернулся и сел в Благовещенске. Фото: скриншот flightaware.

Пассажира передали медикам. В настоящее время самолет вылетел из Благовещенска в Новосибирск.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что самолет, летевший в Волгоград, экстренно сел в Саратове из-за сильного тумана.

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