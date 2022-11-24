В Новосибирске водитель «Ниссана» спровоцировал аварию с автобусом. Фото: "Инцидент Новосибирск".

В Новосибирске водитель «Ниссана» спровоцировал аварию с автобусом. Об этом водитель общественного транспорта рассказал в соцсети.

– А после обвиняют нас, водителей автобусов (троллейбусов, маршруток), что резко тормозим, гоняем. На самом деле, зачастую, ДТП происходят вот из-за таких торопыг, – посетовал новосибирец, сопроводив жалобу видео.

На кадрах, которые опубликовали в паблике «Инцидент Новосибирск», видно, что водитель иномарки подрезал автобус. Тем самым и создал аварию.

Комментаторы осудили торопыгу. По их словам, такое наглое поведение на дорогах недопустимо.

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