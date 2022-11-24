Шеф-повар из Москвы Максим Сырников провел мастер-класс в Новосибирске

В Новосибирск с мастер-классом приехал столичный шеф-повар. Фото: Царьград Новосибирск.

Столичный кулинар Максим Сырников обучил новосибирских поваров сибирской кухне. Об этом сообщает Царьград Новосибирск.

Мастер-класс приурочен к Новому году. Так как Новосибирск в этом году является новогодней столицей России, гостей нужно будет удивить чем-то особенным. Все блюда шеф-повар готовил из местных продуктов.

Блюда готовили из папоротника и огуречного рассола. Фото: Царьград Новосибирск.

В новогоднее меню новосибирских ресторанов Максим Сырников предложил добавить старинный русский суп-калью из судака на огуречном рассоле, постные пироги с ягодами и грибами, а также биточки из оленины с гарниром из папоротника.

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