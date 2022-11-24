Новосибирский ученый Дмитрий Пышный стал замминистра науки и высшего образования России

Дмитрий Пышный стал замминистра науки РФ. Фото: Минобрнауки России.

Одним из девяти заместителей министра науки и высшего образования России назначен новосибирский ученый Дмитрий Пышный. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

Бывший директор института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН в Академгородке теперь будет курировать работу трех департаментов в столице. В его обязанности войдут проверки в разных научных сферах и контроль за аттестацией ученых.

Исполняющим обязанности директора НИИ назначили кандидата химических наук Владимира Коваля, который ранее был заместителем Пышного.

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