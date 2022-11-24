В Бердске открыли новый эко-парк после голосования жителей

В Бердске открыли новый эко-парк. Фото: Администрация города Бердска.

В Бердске открыли новый эко-парк, построенный в рамках федерального проекта. Он расположен возле школы № 11, эту территорию выбрали горожане в ходе общественных обсуждений два года назад. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Бердска.

Там есть прогулочная зона, место для проведения массовых мероприятий, детские площадки и оздоровительная зона, где горожане могут заниматься физкультурой.

Кроме того, в парке высадили 71 дерево и 327 кустарников, посеяли газон, устойчивый к вытаптыванию.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber