Ночью в Новосибирске на Шевченко загорелся автомобиль. Фото: стоп-кадр.

В ночь на четверг, 24 ноября, на улице Шевченко в Новосибирске вспыхнул припаркованный автомобиль. Об инциденте рассказали очевидцы в соцсети. Они сняли полыхающую машину на видео.

– Загорелось авто рядом с домом № 33. Огонь пошел из-под капота. Потушили пожар сотрудники МЧС, – рассказали новосибирцы в группе «АСТ-54».

На кадрах видно, что до приезда огнеборцев очевидцы пытались сбить пламя снегом.

Пожар нанес весомый урон машине. Кроме того, огонь повредил лакокрасочное покрытие соседних авто.

Причину возгорания установят дознаватели МЧС.

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