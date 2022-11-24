Новосибирская спортсменка Арина Суркова побила российский рекорд по плаванию

Арина Суркова побила российский рекорд по 50 метрам заплыва в стиле баттерфляй. Фото: Управление культуры и спорта мэрии Новосибирска.

Новосибирская пловчиха Арина Суркова взяла золотую медаль на международных соревнованиях «Игры дружбы» в Казани. Она побила российский рекорд по плаванию на дистанции в 50 метров стилем баттерфляй. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Новосибирской области.

Суркова побила свой же рекорд, поставленный в Будапеште на Международной лиге плавания. Она проплыла баттерфляем 50 метров за 24,84 секунды. В предыдущий раз время составило на 3 сотых секунды больше.

Второе место заняла ее землячка Анита Грищенко со временем 25,45 секунды.

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