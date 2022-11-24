Девушка из Новосибирска продает свою девственность за 6 миллионов рублей

Девушка из Новосибирска готова продать свою девственность за 6 миллионов рублей.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Новосибирске 19-летняя девушка решила продать свою девственность на специализированном сайте. Кроме нее, на этот шаг решились еще три горожанки от 18 до 25 лет.
Прежде чем отдать невинность незнакомцу, девушка хочет с ним поговорить и решить, будет ли возможно продолжение. Также на сайте указано, что она готова пройти медосмотр, чтобы подтвердить отсутствие болезней.
Ее пропорции близки к идеалу: 95/68/98 сантиметров. Цену девушка установила в 100 тысяч долларов, что по нынешнему курсу в рублях составляет около 6,05 миллиона рублей.
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