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НовостиЭкономика24 ноября 2022 2:16

В Сбербанке считают искусственный интеллект (ИИ) главной технологией XXI века

Об этом заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин на открытии конференции AI Journey
Сбербанк считает, что искусственный интеллект (ИИ) является главной технологией XXI века. Фото: ru.freepik.com

Сбербанк считает, что искусственный интеллект (ИИ) является главной технологией XXI века. Фото: ru.freepik.com

– Сегодня мы живем в эпоху стремительного развития технологий, из них искусственный интеллект развивается быстрее всех. Пожалуй, можно назвать главной технологией XXI века», – сказал Александр Ведяхин.

Ведяхин отметил, что за годы проведения конференция собрала вокруг себя сообщество лучших экспертов в этой отрасли, и их количество продолжает расти, пояснив, что конференцию смотрят научные сообщества по всему миру.