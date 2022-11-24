Пилота частного вертолета в Мочище оштрафовали за полеты над Новосибирском

В Новосибирске пилота вертолета оштрафовали за полеты без разрешения. Фото: Евгений САЗОНОВ

В Новосибирске пилота частного вертолета оштрафовали на 20 тысяч рублей за полеты без разрешения. Об этом в четверг, 24 ноября, КП-Новосибирск сообщила старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ Евгения Чиханчина.

Еще в начале осени пилот вылетел на Robinson R44 с аэродрома «Мочище», не предупредив органы управления воздушным движением. Также он летал в зонах, где требуются специальные разрешения.

Пилота наказали по административной статье о нарушении правил использования воздушного пространства. Он выплатил штраф в 20 тысяч рублей.

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