Пробки в 6 баллов затруднили проезд по новосибирским улицам ледяным утром 24 ноября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пробки в 6 баллов сковали новосибирские улицы утром 24 ноября. Красным на карте подсвечены многие дороги города, передаёт «2ГИС».

Заторы на Титова, Троллейной, Немировича-Данченко и Сибиряков-Гвардейцев. Сложно проехать по Ватутина, Котовского и Станиславского. Движение по Широкой, Станционной и проезду Энергетиков тоже затруднено. Пробки на улицах Блюхера, Новогодней, проспекте Карла Маркса, а также на Октябрьском мосту.

На правом берегу заторы на улицах Большевистской, Восход, Бориса Богаткова и Никитина. Проезд по Красному проспекту тоже затруднен.

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