Новосибирский завод химконцентратов поставит в Египет компоненты ядерного топлива

НЗХК поставит в Египет компоненты низкообогащенного ядерного топлива для исследовательского реактора Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новосибирский завод химконцентратов поставит в Египет компоненты низкообогащенного ядерного топлива для исследовательского реактора. Контракт об этом подписали на международном форуме «Атомэкспо 2022», о чем сообщается непосредственно на сайте форума.

Сотрудничество НЗХК и организации по атомной энергии Египта будет проходить в рамках долгосрочного контракта. По договору завод будет отправлять в Египет компоненты ядерного топлива для исследовательского реактора etrr-2. Запланирована поставка на 2023 год.

Египетский реактор находит в Центре ядерных исследований в городе Иншас. Там изучают физику элементарных частиц, занимаются материаловедением и наработками радиоизотопов.

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