В Новосибирске стоимость строительства Центра единоборств выросла в 1,5 раза

В Новосибирске стоимость Центра единоборств в Кировском районе выросло в 1,5 раза. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Новосибирске стоимость Центра единоборств в Кировском районе выросло в 1,5 раза: с 850 миллионов рублей до 1, 3 миллиарда рублей. Об этом рассказал министр физкультуры и спорта региона Сергей Ахапов.

— В правительство поступила инициатива от одной компании о воплощении в жизнь проекта по созданию, финансированию и техническому обслуживанию Центра единоборств в Кировском районе в рамках государственно-частного партнерства. Стоимость капитальных затрат для создания объекта на текущий момент оценивается в размере 1, 34 миллиарда рублей, — пояснил Сергей Ахапов ТАСС.

Сейчас документы направили в работу регионального Министерства экономического развития, чтобы они подготовили оценку эффективности и сравнительного преимущества проекта.

Построить объект планируют в течение 2, 5 лет. Еще 7, 5 лет он будет эксплуатироваться частным партнером. Состоять Центр будет из восьми залов для разных видов спорта, один из которых сможет вместить три тысячи зрителей. А заниматься там одновременно смогут более 100 человек. В спорткомплексе планируется проводить всероссийские и международные соревнования.

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