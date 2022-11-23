В Новосибирске охранник бизнес-центра избил собаку, которую пустили погреться

Новосибирцы пожаловались на охранника, избившего собаку. Фото: Кадр из видео\"Инцидент Новосибирск"

В Новосибирске охранник бизнес-центра на улице Сакко и Ванцетти, 77 избил собаку, которую пустили погреться в прихожую неравнодушные горожане. Инцидент, произошедший в среду, 23 ноября, засняли очевидцы, а позже выложили ролик в сеть.

— Охранник, увидев, что собаку пустили погреться, подбежал и начал ногами выпинывать животное за двери. Несколько раз попал собаке по голове, после чего животное на несколько секунд упало на пол и почти не двигалось! Продолжая ее пинать, он все же выгнал собаку за дверь. На крики людей охранник не обращал внимания, — цитирует очевидцев паблик Вконтакте «Инцидент Новосибирск».

На кадрах ролика сам момент избиения не виден, однако очевидцы запечатлели, как охранник отчитывает их за запущенную в ТЦ собаку.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber