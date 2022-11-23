Пианистка из Новосибирска написала композицию для парков и катков Москвы

Девушка с 7 лет играет на фортепиано. Фото: Предоставлено Дарьей Шаховой

Девушка-композитор Дарья Шахова из Новосибирска написала мелодию для зимних парков и катков столицы. Композиция Blue Dress вошла в число 50 победивших в конкурсе «Музыка в парках» от Моспродюсера.

- В переводе «Синее платье». В целом это о женственности, юности, воплощении нежности и ранимости в этом жестоком мире. Эта трогательная мелодия по мере развития композиции становится противоречивой, изменчивой, обретает глубину и еще более разнообразные краски, которые очень схожи с переменами женского настроения, - сообщила КП-Новосибирск Дарья Шахова. - В 2020 году я выступала в Москве, собрав полный зал в 300 человек. А теперь москвичи услышат Blue Dress в парках и на катках.

Дарья Шахова родилась в Новосибирске. С 7 лет играла на скрипке и фортепиано. Окончила новосибирскую консерваторию по специальности скрипки. А с 2014 года начала писать и исполнять композиции для рояля в стиле постминимализм и неоклассика.

Музыка Дарьи попала в саундтреки фильмов, сериалов и компьютерных игр. Ее композиции звучат в короткометражке «Харонья», дополнении для игры Skyrim, а также сериале ТВ-3 «Девятая стража».

Музыкальные критики похвалили творчество сибирячки:

- Очень нежная музыка с тенью сомнения. Как переменная облачность. Как размышление над вопросом, - написал автор блога «Русский шаффл» Антон Кармунин.

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