Директор новосибирского НИИ Дмитрий Пышный стал заместителем министра науки РФ

Дмитрий Пышный назначен заместителем министра науки и высшего образования России. Фото: Минобрнауки
Директор Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН Дмитрий Пышный назначен заместителем министра науки и высшего образования России. Об этом сообщили в Минобрнауки страны.
— Дмитрий Владимирович будет курировать работу Департамента аттестации научных и научно-педагогических работников, Департамента координации деятельности организаций в сфере сельскохозяйственных наук и Контрольно-ревизионного департамента, — пояснили в министерстве.
Исполнять его обязанности на посту директора НИИ будет Владимир Коваль.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер