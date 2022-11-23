Директор новосибирского НИИ Дмитрий Пышный стал заместителем министра науки РФ

Дмитрий Пышный назначен заместителем министра науки и высшего образования России. Фото: Минобрнауки

Директор Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН Дмитрий Пышный назначен заместителем министра науки и высшего образования России. Об этом сообщили в Минобрнауки страны.

— Дмитрий Владимирович будет курировать работу Департамента аттестации научных и научно-педагогических работников, Департамента координации деятельности организаций в сфере сельскохозяйственных наук и Контрольно-ревизионного департамента, — пояснили в министерстве.

Исполнять его обязанности на посту директора НИИ будет Владимир Коваль.

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