Новосибирец отсудил квартиру у сводного брата, подаренную дедушкой с деменцией

Отмена договора дарения позволила наследовать по завещанию Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Новосибирец отсудил квартиру у сводного брата, которую подарил ему дедушка с деменцией. Мужчина оспорил договор дарения и выиграл иск в апреле 2022 года.

Согласно материалам гражданского дела, покойный дедушка подписал договор дарения квартиры на неродного внука. При этом кровный внук не получил наследства и обратился с иском в суд. Он доказал, что покойный дедушка с 2014 страдал диагнозом «Сосудистая деменция неуточненная с другими преимущественно бредовыми симптомами», в том числе паранойей вреда со стороны родственников.

Этим воспользовался неродной внук покойного владельца квартиры. Однако договор дарения был подписан на следующий день после освидетельствования дедушки в психбольнице, где подтвердили диагноз «деменция». Кроме того, родственники подтвердили, что дедушка был агрессивен, имел провалы в памяти, не узнавал людей и каждый год проходил госпитализацию. Покойный пенсионер говорил правнуку о том, что жалеет о переоформлении квартиры.

- Доказательств, опровергающих выводы судебного эксперта, ответчиком не представлено. Собственник квартиры при заключении договора дарения не мог понимать значения своих действий и руководить ими. Суд решил признать недействительным договор дарения и исключить из ЕГРН записи о государственной регистрации права собственности, - сообщил Октябрьский районный суд в решении. - Решение вступило в законную силу.

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