В ГИБДД рассказали подробности ДТП с перевернувшимся под Новосибирском автобусом

В Госавтоинспекции рассказали подробности ДТП с перевернувшимся в Искитиме автобусом. Фото: ГУ МВД по НСО

В Госавтоинспекции рассказали подробности ДТП с перевернувшимся в Искитиме автобусом. Напомним, авария произошла в среду, 23 ноября. Рейсовый автобус «ПАЗ» вылетел в кювет.

— 37-летний водитель автобуса «ПАЗ», ехавший по маршруту поселок Степной — город Искитим, ехал со стороны деревни Березовка в сторону Искитима и на 3 километре не справился с управлением, съехал в левый кювет и опрокинулся, — рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.

В автобусе ехали восемь человек. Пострадала одна из пассажирок — 70-летняя женщина, ее доставили в больницу.

По результатам медосвидетельствования, водитель автобуса был трезв. Сейчас в обстоятельствах случившегося разбираются сотрудники ГИБДД.

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