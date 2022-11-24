Мороз под -30 градусов и гололед придут в Новосибирс

Температура ночью опустится до -30 градусов. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Холода в Новосибирске не собираются отступать. 24 ноября температура днем опустится до -17…-19 градусов, а ночью достигнет местами -31.

— В городе будет переменная облачность, преимущественно без осадков. На дорогах гололедица., — передают метеорологи Западно-Сибирского гидрометцентра. Районы Новосибирской области скует гораздо более сильный мороз. Ночью столбик термометра опустится до отметки -23…-28 градусов, в отдельных районах – до -34. Температура днем будет немногим больше: -26 градусов. Осадков синоптики не обещают, при прояснениях изморозь.

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