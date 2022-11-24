Новосибирец оформил микрозаймы на 10 млн за счет чужих авто и получил срок

Подсудимый получил реальный срок Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

Бывший сотрудник офиса микрозаймов под автомобили получил срок за мошенничество и подделку документов. 34-летний подсудимый обманул 6 человек на 10 млн рублей.

Преступления происходили с 2016 по 2019 год в Заельцовском районе Новосибирска. Мошенник брал чужие ПТС и оформлял кредиты на ничего не подозревающих людей. Другого потерпевшего он уговорил взять автомобиль в кредит, а ему сдать в аренду. Однако вместо выплат владельцу продал автомобиль третьим лицам.

Сперва подсудимый вносил часть сумм по микрокредитам на ничего не подозревавших граждан, а потом у него возникли финансовые трудности. Поэтому он перестал платить, образовав задолженность по подставным сделкам. Кроме того, 34-летний менеджер украл из кассы организации сотни тысяч рублей.

Директор фирмы провел ревизию и увидел признаки хищения денег. Для этого позвонил указанным заемщикам и выяснил, что они за кредитами не обращались. В полиции возбудили уголовные дела о мошенничестве в особо крупном размере, хищении в крупном размере и подделке документов.

- Следователи доказали 23 эпизода преступлений, подозреваемый частично признал вину. Сообщил, что якобы выплачивал кредиты, но возникли финансовые трудности. Нескольким потерпевшим мог возместить материальный ущерб, так как они отказались от иска. Среди обманутых не только физлица, но и организации. Ущерб составил более 10 млн рублей, - сообщила КП-Новосибирск помощник прокурора Заельцовского района Анна Проскурина. -

Ранее гражданин не был судим, характеризовался положительно. Суд назначил ему 4 года лишения свободы в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

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