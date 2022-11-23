Для учеников новосибирской школы, где погибла 7-летняя девочка, организовали работу с психологами

Работникам и ученикам школы, где погибла 7-летняя девочка, оказали психолого-педагогическую поддержку.
Фото: Анна ПАШАГИНА
Работникам и ученикам школы, где погибла 7-летняя девочка, оказали психолого-педагогическую поддержку. Об этом КП-Новосибирск сообщили в Министерстве образования региона.
Школьница захлебнулась в бассейне 15 ноября. Спасти второклассницу не удалось – ее сердце остановилось на следующий день.
Произошедшее стало ударом не только для семьи девочки, но и для ее учителей и одноклассников. К делу подключились специалисты, которые помогали пережить горе.
− Администрации школы оказана консультационная помощь. Всем участникам образовательных отношений оказали психолого-педагогическую поддержку: беседы в классе, индивидуальные консультации, родительские собрания, − рассказали КП-Новосибирск в Минобре.
Ранее КП-Новосибирск рассказала, какую помощь получила семья погибшего ребенка.
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