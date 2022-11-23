В новосибирском Минобре рассказали об оказании помощи семье девочки, утонувшей в школьном бассейне

Семье 7-летней девочки, утонувшей в школьном бассейне, оказывают психологическую помощь. Фото: СУСК РФ по НСО

Семье 7-летней девочки, утонувшей в школьном бассейне, оказывают психологическую помощь. Об этом КП-Новосибирск сообщили в Министерстве образования НСО.

Напомним, трагедия произошла 15 ноября. Второклассницу без сознания обнаружили под водой. Учитель физкультуры всячески пытался привести девочку в чувства. Малышка трижды пережила клиническую смерть. Ее экстренно госпитализировали – за жизнь несовершеннолетней боролись специалисты. 16 ноября школьницы не стало.

После произошедшего была организована психологическая помощь родным погибшей.

Ранее КП-Новосибирск писала, что бассейн, в котором погибла девочка, закрыли на время следственных действий.

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