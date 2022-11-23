В Новосибирске опубликовали программу празднования Нового года 2022-2023. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

В Новосибирске опубликовали программу празднования Нового года 2022-2023. Она появилась в сообществе проекта «Новосибирск — Новогодняя столица России» Вконтакте. Судя по плану, стартуют праздничные мероприятия уже в начале декабря. И продолжаться будут до конца январских праздников.

Так, 2 декабря в Первомайском сквере и на улице Ленина включать праздничную подсветку и откроют фотозоны в виде елочных игрушек, запряженных оленей и световых арок. Заработает также традиционный светодиодный фонтан.

3 декабря откроется приемная Первого Всероссийского съезда Дедов Морозов в концертном комплексе имени В. Маяковского. Там можно будет посетить новогоднее кафе и отправить письмо Деду Морозу.

10 декабря на Михайловской набережной откроется обновленные домик Снежинки — символа «Новогодней столицы России». Новосибирская снежинка будет цифровой: каждый сможет создать свою на сенсорных экранах, из которых потом соберется настоящая метель.

С 22 по 25 декабря пройдут Первый Всероссийский съезд Дедов Морозов, флешмоб в Первомайском сквере и Всероссийский хоровод у главной елки.

24 декабря также откроется каток на Михайловской набережной. Он станет самым длинным в стране.

1 января новосибирцы смогут поучаствовать в еще одном хороводе под названием «Новогодняя столица России».

Со 2 по 6 января будет проходить фестиваль Снежных баб, а со 2 по 7 число — на рейс выйдет автобус по маршруту «Первый Новогодний».

7 января Новосибирск отметит Всероссийское Рождество. Будет проходить фестиваль колокольных звонов, а также торжественная церемония передачи символа «Новогодняя столица России» Суздалю.

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