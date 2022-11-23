В Музей Новосибирска передали символ новогодней столицы России Снежинку

Символ новогодней столицы России – серебряную Снежинку, передали в Музей Новосибирска. Фото: стоп-кадр из видео Анатолия Локтя

Символ новогодней столицы России – серебряную Снежинку, передали в Музей Новосибирска. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил мэр города Анатолий Локоть.

Снежинка является символом новогодней столицы России. Градоначальник отметил, что это – ценный экспонат, который перешел новосибирцам от жителей Нижнего Новгорода.

Узорчатая фигура выполнена из чистого серебра. Она изготовлена в технике филиграни.

− Снежинку передали в городской музей, чтобы сохранить память о событии, − подчеркнул Анатолий Локоть.

Градоначальник добавил, что Новосибирск создаст собственную снежинку. Впоследствии ее передадут Суздалю, который станет новогодней столицей России зимой 2023-2024 года.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber