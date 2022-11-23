В Новосибирске внедорожник врезался в столб на Бугринском мосту

Внедорожник влетел в столб на Бугринском мосту. Фото: Госавтоинспекция Новосибирска

Внедорожник влетел в столб на Бугринском мосту в Новосибирске. ДТП произошло 23 ноября в 12:45.

За рулем Mitsubishi сидел 36-летний мужчина. Он ехал со стороны улицы Ватутина в сторону Большевистской, рассказали в Госавтоинспекции Новосибирска.

Судя по фото, автомобиль сначала врезался в ограждение, а потом уже – в опору ЛЭП. Почему так произошло – пока неизвестно.

Водителя иномарки госпитализировали в тяжелом состоянии. Характер полученных им травм не уточняется.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber