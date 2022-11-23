В Новосибирске внедорожник врезался в столб на Бугринском мосту

Внедорожник влетел в столб на Бугринском мосту. Фото: Госавтоинспекция Новосибирска
Внедорожник влетел в столб на Бугринском мосту в Новосибирске. ДТП произошло 23 ноября в 12:45.
За рулем Mitsubishi сидел 36-летний мужчина. Он ехал со стороны улицы Ватутина в сторону Большевистской, рассказали в Госавтоинспекции Новосибирска.
Судя по фото, автомобиль сначала врезался в ограждение, а потом уже – в опору ЛЭП. Почему так произошло – пока неизвестно.
Водителя иномарки госпитализировали в тяжелом состоянии. Характер полученных им травм не уточняется.
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