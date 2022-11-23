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НовостиДом. Семья23 ноября 2022 10:46

«Будь здоров, малыш!»: новосибирцев умилил чихающий манул Зеленогорск

Жителей Новосибирска умилил чихающий манул Зеленогорск
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Жителей Новосибирска умилил чихающий манул Зеленогорск. Фото: Предоставлено Анной Новиковой.

Жителей Новосибирска умилил чихающий манул Зеленогорск. Фото: Предоставлено Анной Новиковой.

Постоянная посетительница Новосибирского зоопарка Анна Новикова сняла на видео пушистого манула Зеленогорска. Он покрасовался перед сибирячкой, повалялся на заснеженном полу, повилял хвостиком. А еще и знатно почихал.

– Сколько же ты чихаешь? Ты что, простыл, – спрашивает пушистого Анна Новикова, предлагая ему чай с малиной.

Но выглядит зверек здоровым. Вероятно, чиханием он прочищает свой милый носик. Да и как он простынет, когда на нём такая тёплая шубка?

Новосибирцы же умилились красавцем и пожелали ему на всякий случай крепкого здоровья:

Будь здоров, малыш! – написали в комментариях горожане.

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