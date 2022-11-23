В Новосибирске парень и девушка украли цветы из подъезда

Парень и девушка забрали цветы из подъезда. Фото: Кадр из видео/«Инцидент Новосибирск»

В одном из жилых домов Новосибирска произошла странная кража. Пара молодых людей решили стащить из подъезда не чьи-то оставленные без присмотра вещи, а стоящие на подоконнике цветы.

- Минувшей ночью по адресу Виктора уса 13 молодая парочка хладнокровно украла из подъезда цветы, - сообщает паблик «Инцидент Новосибирск».

"Кража века" попала на запись камеры видеонаблюдения и кто-то из возмущённых жильцов выложил её в сеть. Однако далеко не все новосибирцы увидели в поступке пары что-то ужасное. В комментариях к ролику некоторые даже писали, что обрадовались бы, если бы кто-то забрал бесхозные цветы из их подъезда.

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