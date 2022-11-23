Для нового ЛДС в Новосибирске закупят 16 оригинальных лавочек

В Новосибирске для нового ЛДС планируют закупить 16 параметрических лавочек. Фото: ЕИС Закупки
В Новосибирске для нового ЛДС планируют закупить 16 параметрических лавочек. Информация размещена на сайте госзакупок.
Заказчик – ГАУ НСО «Арена». За изделия готовы заплатить практически шесть миллионов рублей.
Лавочки будут иметь необычную форму. Особенность параметрической мебели в том, что она состоит из плоских фанерных пластин. Выглядят такие вещи очень оригинально.
В описании предмета закупки говорится, что лавки должны быть изготовлены из березовой фанеры марки ФСФ. Еще одно требование – их необходимо покрыть огнезащитным составом.
− Все детали и элементы (две плоскости и видимые торцы) должны быть тщательно отшлифованы, − указано в документе.
Заявки на участие в аукционе принимаются до 1 декабря.
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