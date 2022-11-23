Недобросовестные производители работ порвали силовой кабель ЛЭП под Новосибирском

Фото: Пресс-служба АО «РЭС»

Подрядчики, привлеченные в рамках работ по газификации поселка, не согласовали место разрытия с энергетиками и порвали кабель землеройной техникой.

В итоге, произошло аварийное отключение 16 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ, от которых осуществлялось электроснабжение жителей населенного пункта и 1 котельной. На место происшествия оперативно прибыл оперативный персонал филиала АО «РЭС» «Приобские электрические сети». Специалисты определили конкретное место повреждения, вывели линию в ремонт и оперативно подключили потребителей по резервной схеме. Буквально через час, в 15:39 энергетики полностью восстановили электроснабжение поселка.

Фото: Пресс-служба АО «РЭС»

Однако работы по ремонту поврежденного кабеля будут продолжаться, сейчас на место едет специализированная ремонтная бригада.

АО «РЭС» в очередной раз обращает внимание, что в соответствии с действующим законодательством в пределах охранных зон объектов электросетевого хозяйства юридическим и физическим лицам запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить их безопасную работу, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров. Для получения письменного решения о согласовании осуществления действий в пределах охранных зон заинтересованным лицам необходимо обращаться с письменным заявлением в сетевую организацию.

Отдельно стоит отметить, что затраты на восстановление энергообъектов очень существенны, т.к. требуется привлечение специализированных ремонтных бригад, техники и материальных ресурсов. При установлении лиц, виновных в повреждениях имущества, АО «РЭС» предъявляет им требования о возмещении ущерба, а в отдельных случаях в отношении виновных лиц материалы передаются в правоохранительные органы для решения вопроса о привлечении к установленной законом ответственности.