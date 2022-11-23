Новосибирцам показали новогоднее оформление Театрального сквера

Жителям Новосибирска презентовали проект новогоднего оформления Театрального сквера. Фото: Анна Терешкова
Жителям Новосибирска презентовали проект новогоднего оформления Театрального сквера. Об украшении локации рассказала в личном Телеграм-канале вице-мэр Анна Терешкова.
По словам Анны Терешковой, сквер преобразят в соответствии с концепцией проекта «Вся Россия в моем городе». Так, вокруг основной елки установят панели, на которых будут изображены наиболее узнаваемые виды главных российских городов.
У НОВАТа поставят несколько елок. Они будут оформлены в стилистике Федеральных округов РФ. Также у входа в театр расположится фигура «2023».
Между главной елкой и театром установят арки в виде светящихся снежинок. А вот каток скандальной формы в этом году заливать не будут.
Кстати, ранее на улице Ленина в Новосибирске смонтировали ажурные золотые ворота.
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