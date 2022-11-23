Пять малышей родились у новосибирских школьников в 2021 году

В Новосибирской области на свет появились пять малышей, отцами которых являются школьники. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новосибирской области на свет появились пять малышей, отцами которых являются школьники. Данные приведены за 2021 год.

Как рассказали в Новосибирскстате, в прошлом году женились чуть больше 19 тысяч представителей мужского пола. Из них 46,3% вступили в брак в возрасте 25-34 лет. У них родилось 49% детей.

− У самых юных отцов, в возрасте 16 лет и моложе, родилось пять малышей, − показывает статистика.

В 2021 году 279 детей родились у мужчин 50 лет и старше. Отцами 18 малышей стали новосибирцы возрастной категории 60+.

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