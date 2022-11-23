Пять малышей родились у новосибирских школьников в 2021 году

В Новосибирской области на свет появились пять малышей, отцами которых являются школьники.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Новосибирской области на свет появились пять малышей, отцами которых являются школьники. Данные приведены за 2021 год.
Как рассказали в Новосибирскстате, в прошлом году женились чуть больше 19 тысяч представителей мужского пола. Из них 46,3% вступили в брак в возрасте 25-34 лет. У них родилось 49% детей.
− У самых юных отцов, в возрасте 16 лет и моложе, родилось пять малышей, − показывает статистика.
В 2021 году 279 детей родились у мужчин 50 лет и старше. Отцами 18 малышей стали новосибирцы возрастной категории 60+.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер