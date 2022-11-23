В Бердске иномарка сбила 10-летнего мальчика

Автомобиль марки «Субару» сбил 10-летнего пешехода в Бердске. Фото: Госавтоинспекция НСО

В среду, 23 ноября, автомобиль марки «Субару» сбил 10-летнего пешехода в Бердске. Мальчик получил различные травмы, рассказали в Госавтоинспекции Новосибирска.

ДТП произошло в 7:55. Водитель двигался по улице Ленина и напротив дома №90 наехал на ребенка. Несовершеннолетний пересекал проезжую часть в зоне регулируемого пешеходного перехода.

Как уточнили в Госавтоинспекции, мужчина за рулем иномарки был трезв.

Мальчик получил различные травмы. Пострадавшего забрали в больницу. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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