В Бердске иномарка сбила 10-летнего мальчика

Автомобиль марки «Субару» сбил 10-летнего пешехода в Бердске. Фото: Госавтоинспекция НСО
В среду, 23 ноября, автомобиль марки «Субару» сбил 10-летнего пешехода в Бердске. Мальчик получил различные травмы, рассказали в Госавтоинспекции Новосибирска.
ДТП произошло в 7:55. Водитель двигался по улице Ленина и напротив дома №90 наехал на ребенка. Несовершеннолетний пересекал проезжую часть в зоне регулируемого пешеходного перехода.
Как уточнили в Госавтоинспекции, мужчина за рулем иномарки был трезв.
Мальчик получил различные травмы. Пострадавшего забрали в больницу. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
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