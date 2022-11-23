МТС запустила собственный магазин приложений

Фото: Компания «МТС».

МТС запустила бета-версию магазина приложений AppBazar для устройств на платформе Android, в котором российские и зарубежные разработчики могут размещать, продвигать и монетизировать свои сервисы, а пользователи скачивать приложения и оплачивать. На площадке уже доступно около 100 приложений.

Магазином приложений на сайте AppBazar.ru могут пользоваться абоненты всех российских операторов мобильной связи, авторизуясь по номеру телефона. Оплатить приложения можно с помощью карт российских банков или со счета мобильного телефона.

- Мы рассчитываем, что в нашем магазине будет представлено около 500 приложений, и их количество будет увеличиваться благодаря сотрудничеству с разработчиками. При этом размещать приложения в нашем магазине смогут не только российские, но и иностранные партнеры - МТС обеспечит их инструментами для продвижения и монетизации. Наша цель - превратить AppBazar в одну из крупнейших в России площадок полезных, интересных и безопасных приложений на все случаи жизни, - отметил президент МТС Вячеслав Николаев.

Для монетизации программ разработчики могут применять различные инструменты, в том числе сервис внутренних покупок в приложениях, продажу премиум-версий, подписки, участие в рекламных кампаниях стора. МТС также предлагает партнерам услуги персонального менеджера. До конца 2022 года разработчикам будут предложены льготные условия монетизации приложений.