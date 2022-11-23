В новосибирской школе закрыли бассейн, в котором утонула 7-летняя девочка. Фото: СК РФ НСО // предоставлено отцом ребенка.
Бассейн, в котором утонула 7-летняя новосибирская школьница, закрыли. Об этом КП-Новосибирск сообщили в Министерстве образования Новосибирской области.
– В бассейне на время следственных действий занятия не проводятся, – пояснили «Комсомолке» в ведомстве.
Напомним, девочку без сознания под водой обнаружили 15 ноября. Сразу вызвали скорую. Пока ждали медиков, пытались откачать. Ребенок трижды пережила клиническую смерть. В реанимации за жизнь 7-летней крохи боролись врачи. Но усилия оказались напрасны – девочка 16 ноября умерла. Известно, что занятие, на котором произошла трагедия, проводил педагог с многолетним опытом. В СК также назвали причину гибели малышки – механическая асфиксия от утопления. Никаких сопутствующих диагнозов у нее не было.
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