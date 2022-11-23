Появились фото квартиры в новосибирской высотке на Титова, где прогремел взрыв

На кадрах видно, что стены в помещении обуглились. Фото: прокуратура НСО.
В прокуратуре показали фотографии квартиры, обгоревшей в результате взрыва и пожара в высотке на Титова. ЧП прогремело там утром 23 ноября.
На кадрах видно, что стены в помещении обуглились. По данным МЧС, площадь возгорания составила 15 квадратов. В результате происшествия погиб мужчина. Еще один попал в больницу с ожогами.
СК проводит доследственную проверку ЧП. Проверку организовали и в прокуратуре НСО. Фото: прокуратура НСО.
Ранее сообщалось, что в квартире, где прогремел взрыв, проживал парень. В день ЧП он ушел на работу, а домой вызвал мастера по ремонту холодильников. Присмотреть за ним попросил родителей. В результате – у мастера при работе взорвался газовый баллон. Самого работника разорвало на части. Отец парня получил ожоги. Мать не пострадала.
СК проводит доследственную проверку ЧП. Проверку организовали и в прокуратуре НСО.
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