Новосибирцы изготавливают носилки для раненых участников спецоперации

Жители Новосибирской области изготавливают носилки для военнослужащих, участвующих в СВО. Фото: Доволенский район НСО

Жители Новосибирской области изготавливают носилки для военнослужащих, участвующих в СВО. О благородном деле рассказали в группе Доволенского района «ВКонтакте».

В просторном помещении расположены большой раскройный стол и швейные машинки. За работой – не профессиональные швеи, а волонтеры. Они собираются в свободное время, чтобы оказать помощь участникам спецоперации.

Объединение волонтеров носит название «Золотые руки Ангела». Новосибирцы шьют мягкие носилки для раненых бойцов.

В работе задействованы взрослые и молодежь. Все хотят внести свой вклад в благородное дело и, возможно, спасти больше жизней.

− А священнослужители и прихожане храма не только изготавливают носилки, но и вышивают на них слова «Спаси и Сохрани», − отметили в публикации.

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