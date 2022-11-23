В Новосибирской области автобус с 7 пассажирами съехал с дороги и перевернулся

Автобус вылетел в кювет на 117 километре автодороги «К-29» - Березовка». Фото: прокуратура НСО

В среду, 23 ноября, в Искитиме произошло ДТП с участием рейсового автобуса. Как сообщили в региональной прокуратуре, транспортное средство съехало с дороги и перевернулось.

Автобус вылетел в кювет на 117 километре автодороги «К-29» - Березовка». Внутри находились семь пассажиров.

В ведомстве уточнили, что пострадали несколько человек. Им оказали медицинскую помощь. Сейчас жизни пассажиров ничего не угрожает.

− Искитимской межрайонной прокуратурой организована проверка по факту ДТП с автобусом, − сообщили в региональной прокуратуре.

Ведомство проверит, соблюдал ли перевозчик законодательство о безопасности дорожного движения и перевозке людей.

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