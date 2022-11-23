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НовостиЭкономика23 ноября 2022 7:37

Сбер принял участие в Совете МВД по Сибирскому федеральному округу

Представители Сбербанка приняли участие в качестве экспертов на Совете руководителей территориальных органов МВД России Сибирского федерального округа
Фото: Пресс-служба Сибирского банка ПАО Сбербанк

Фото: Пресс-служба Сибирского банка ПАО Сбербанк

На совещании также выступил начальник областного полицейского главка МВД Андрей Кульков и руководители территориальных полицейских ведомств. Представители Сбера рассказали о мерах и действиях, направленных на повышение финансовой грамотности граждан, в том числе и о совместных с силовыми ведомствами просветительских мероприятиях по вопросам профилактики дистанционных мошенничеств.

Фото: Пресс-служба Сибирского банка ПАО Сбербанк

Фото: Пресс-служба Сибирского банка ПАО Сбербанк

Помимо профилактических вопросов были подняты вопросы помощи Сбера в раскрытии преступлений и успешные примеры совместных оперативно-розыскных мероприятий.

Николай Шилов, управляющий Новосибирским отделением ПАО Сбербанк:

– Взаимодействие Сбера с правоохранительными органами – важная часть нашей работы. Помимо оформления внутренних отделений, разделов на сайте и в мобильном приложении «СберБанк Онлайн» мы проводим семинары и открытые уроки по финансовой грамотности, в том числе выезжаем в социальные учреждения к детям и подросткам. В профилактической работе Сбер актуализирует и совершенствует информацию для всех сегментов клиентов, используя офлайн- и онлайн-каналы.